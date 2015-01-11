На пляжах Челябинской области хотят запретить продажу алкоголя

Экстренные службы по поручению главы Челябинской области Алексея Текслера усилят патрулирование водоемов в регионе и увеличат количество рейдов по «диким» пляжам – во избежание новых жертв воды и беспечности.

Напомним, с начала купального сезона на Южном Урале произошло уже более 30 трагических случаев, которые унесли жизни взрослых и детей. «Двенадцать погибших детей – это шокирующая цифра и настоящая трагедия. Мы получаем эту информацию, как вести с фронта. Это значит, что сложившаяся система себя не оправдывает, ее пора менять. И если прежние методы профилактики не работают, нужно искать нестандартные и новые решения. Чиновники на уровне области и муниципалитетов будут нести персональную ответственность за гибель детей», – подчеркнул Алексей Текслер.

В будущем в регионе может быть увеличено число официальных пляжей. «Запретить людям отдыхать на водоемах невозможно – значит, нужно создать им безопасные условия, то есть увеличить количество организованных пляжей», – добавил глава региона.

Обеспечение безопасности людей на водных объектах обсудили на заседании рабочей группы при областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС). «Жаркая погода регион покидать не торопится. С учетом плохой статистики по гибели людей на водоемах этот фактор будет играть важную роль. Многие южноуральцы снова пойдут на водоемы со всеми вытекающими последствиями. Поэтому от того насколько качественно отработают по данной теме все заинтересованные стороны, будет во многом зависеть жизнь и здоровье южноуральцев. Причем на первый план выходят именно вопросы предупреждения беды», – подчеркнул, открывая заседание, и.о. замгубернатора – министра общественной безопасности Олег Климов.

По итогам заседания рабочей группы главам муниципалитетов рекомендовано:

- запретить правовыми актами продажу алкогольной продукции в местах массового отдыха людей на воде, в том числе на пляжах;

- создать совместно с сотрудниками МЧС, полиции, Поисково-спасательной службы Челябинской области, областными отделениями Россоюзспаса и ВОСВОДа дополнительные группы, которые будут патрулировать в течение всего купального сезона территории организованных пляжей и мест, запрещенных для купания;

- организовать дежурство обученных матросов-спасателей во всех местах массового купания граждан;

- принять меры по привлечению к административной ответственности лиц, нарушивших Правила охраны жизни и здоровья на водоемах;

- организовать и в срок до 1 августа провести во всех городских и сельских поселениях сходы граждан с разъяснением правил безопасного поведения на воде и недопустимости оставления детей без присмотра.

Все решения взяты на особый контроль.

https://dostup1.ru/society/Na-plyazhah-Chelyabinskoy-oblasti-hotyat-zapretit-prodazhu-alkogolya_118257.html