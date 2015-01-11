Полиция приглашает на службу

Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области приглашает на службу граждан имеющих принципиальную позицию, связанную с нетерпимостью к коррупции, желанием достойно служить Российской Федерации в рядах органов внутренних дел и имеющим образование не ниже среднего (полного).
Обязанности: охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности.
Требования: без опыта работы.
Гражданство Российской Федерации, не имеющие судимость, годные к воинской службе. Мужчины до 34 лет, отслужившие в Вооруженных силах Российской Федерации.
Условия: Заработная плата сотрудников от 20000 до 45000 рублей на первом году службы.
Возможность выхода на пенсию через 20 лет (с учетом льготного счисления стажа службы через 13 лет)
· Стабильная заработная плата, ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и особые условия службы;
· Ежеквартальная премия, материальная помощь раз в год;
· Ежегодный отпуск от 30 календарных дней, а также дополнительный отпуск за стаж службы до 15 календарных дней;
· Бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно, возможность провоза в отпуск за счет средств МВД одного члена семьи;
· Ежегодная денежная компенсация санаторно-курортного лечения на сотрудника и всех членов семьи;
· Право на ежегодное приобретение путевок в санатории и дома отдыха системы МВД России (включая членов семьи);
· Бесплатная медицинская помощь в ведомственных лечебных учреждениях, как сотрудников, так и членов их семей;
· Возможность получения высшего образования в ВУЗах МВД России (заочное обучение за счет средств МВД), с последующим назначением на должности офицерского состава.
Имеются вакансии, по всем вопросам обращаться:
В кадровое подразделение Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по адресу ул. Ленина 43,кабинет 61.
Дополнительная информация по телефону 8(35130)25912