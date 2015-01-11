МЧС выдало экстренное сообщение о сильной жаре на Южном Урале

МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с сильной жарой в Челябинской области в предстоящие выходные – жителей просят быть максимально осторожными.

«19-20 июля в южных районах Челябинской области ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 36-38 градусов тепла», – говорится в сообщении.

По данным Челябинского Гидрометцентра, днем в субботу, 20 июля, в областном центре до плюс 30-ти. При этом возможны дожди и грозы.

МЧС рекомендует использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды и избегать перегрева на солнце. Особое внимание следует уделить родителям, отдыхающим с детьми на пляжах. Напомним, с начала купального сезона в регионе утонуло 13 детей.

https://dostup1.ru/society/MChS-vydalo-extrennoe-soobschenie-o-silnoy-zhare-na-Yuzhnom-Urale_118294.html