Не подобраться к озеру. Снежинцы недовольны благоустройством набережной

Жителям Снежинска в очередной раз приходится сетовать, что к озеру в черте города и в этом купальном сезоне невозможно подобраться цивилизованным путем. Набережная по-прежнему не благоустроена.

Посмотреть на результаты работы, а точнее бездействия строителей, приехал депутат Госдумы Владимир Бурматов. Этот объект снежинцы называли приоритетным для реконструкции. Из бюджета области были направлены пять миллионов рублей. Однако работы не завершены.

“Я недоволен спуском к озеру. Это объект, реконструкция которого была сорвана в прошлом году по вине подрядной организации. И в этом году придется завершать не только новую очередь, но и переделывать то, что «наворотили» в прошлом году. Это пример того, как делать не надо: когда выделены большие средства, приложены усилия, чтобы они появились в бюджете, а в итоге люди справедливо недовольны этими волнистыми ступенями разной высоты и ширины. Сейчас придется подрядчику, который в этом году приступил к работам, исправлять ошибки предшественника”, – говорит депутат Государственной Думы РФ Владимир Бурматов.

Отдельно Владимир Бурматов обратил внимание строителей, что при работах не должны пострадать деревья. Экология – приоритет. В том числе это касается и озера Синара. При участии депутата была сохранена популяция рыбы. Но теперь появилась новая забота – убрать из водоема рыбаков на моторных лодках.

https://www.cheltv.ru/ne-podobratsya-k-ozeru-snezhintsy-nedovolny-blagoustrojstvom-naberezhnoj/