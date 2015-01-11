Вторая волна жары ожидается в Челябинской области

В Челябинскую область июльская жара вернется, но продержится недолго.

В ближайшие дни в регионе потеплеет, при этом местами жару разбавят небольшие дожди, в областном центре будет сухо.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в среду, 24 июля, температура воздуха прогреется до 28 градусов тепла, в четверг – до 30-ти. Но затем погода станет ухудшаться: 28 июля, по прогнозам gismeteo, холодный фронт принесет грозовые ливневые дожди и температура воздуха понизится до 20 градусов; 31 июля уличные термометры покажут от 8 до 15 градусов.

https://dostup1.ru/society/Vtoraya-volna-zhary-ozhidaetsya-v-Chelyabinskoy-oblasti_118365.html