Коммунальный МУП Озерска наказали за незаконный сброс сточных вод в реку Теча

В Озерске прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства в деятельности Муниципального унитарного предприятия многоотраслевого коммунального хозяйства.
В Озерске прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства в деятельности Муниципального унитарного предприятия многоотраслевого коммунального хозяйства. В частности, МУП незаконно сбрасывал неочищенные сточные воды в реку Теча.
Как пояснили в прокуратуре Челябинской области, коллектор МУПа был неисправен, однако стоки из него продолжали поступать в промежуточный водоем, являющийся частью левобережного канала реки Теча.
По материалам проверки к ответственности привлекли начальника цеха водоотведения, в отношении которого было возбуждено дело по ч.4 ст.8.13 КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и истощение». Сотрудник МУПа оштрафован на 3 тысячи рублей.
http://pravdaurfo.ru/news/178937-kommunalnyy-mup-ozerska-nakazali-za-nezakonnyy
Ключевые теги: сточные воды, сброс, прокуратура, МУП, штраф.
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