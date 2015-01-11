Коммунальный МУП Озерска наказали за незаконный сброс сточных вод в реку Теча

В Озерске прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства в деятельности Муниципального унитарного предприятия многоотраслевого коммунального хозяйства.

В Озерске прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства в деятельности Муниципального унитарного предприятия многоотраслевого коммунального хозяйства. В частности, МУП незаконно сбрасывал неочищенные сточные воды в реку Теча.

Как пояснили в прокуратуре Челябинской области, коллектор МУПа был неисправен, однако стоки из него продолжали поступать в промежуточный водоем, являющийся частью левобережного канала реки Теча.

По материалам проверки к ответственности привлекли начальника цеха водоотведения, в отношении которого было возбуждено дело по ч.4 ст.8.13 КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и истощение». Сотрудник МУПа оштрафован на 3 тысячи рублей.

http://pravdaurfo.ru/news/178937-kommunalnyy-mup-ozerska-nakazali-za-nezakonnyy