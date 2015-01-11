В целях устранения причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, повышения безопасности дорожного движения, с 19 по 21 июля на территории Озерского городского округа сотрудниками ОГИБДД были проведены рейдовые мероприятия по выявлению водителей, управляющих транспортом в нетрезвом состоянии, а также не имеющих права на управление транспортными средствами.

За период проведения данных мероприятий было проверено 730 транспортных средств. При этом выявлены 5 водителей, управлявших транспортными средствами, не имея права на управление ТС и 3 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. В отношении одного из них составлен материал, который направлен в органы дознания для принятия решения по ст.264.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», согласно которой лицо, управляющее автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, находящееся в состоянии опьянения, уже подвергнутое административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за отказ от прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или шестой статьи 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 2-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 - х лет.

Госавтоинспекция еще раз напоминает о том, что управление транспортным средством в состоянии опьянения недопустимо. Данное нарушение является не только грубейшим нарушением Правил дорожного движения, но и опасным для жизни, как самого водителя, так и для других участников дорожного движения.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г Озерск