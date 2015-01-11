На выборы депутатов выдвинулись более 2 тыс. южноуральцев

По состоянию на 22 июля, на выборах в органы местного самоуправления в Челябинской области выдвинулось 2 027 кандидатов в депутаты, из них 1 225 представителей политических партий, 802 самовыдвиженца.
Напомним, выборы депутатов пройдут в единый день голосования 8 сентября. Из районных советов будут делегированы парламентарии, из которых сформируют новый состав Челябинской городской Думы.
https://dostup1.ru/politics/Na-vybory-deputatov-vydvinulis-bolee-2-tys-yuzhnouraltsev_118373.html
Ключевые теги: выборы, Челябинская область, депутаты.
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