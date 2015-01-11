Росстат назвал самую распространенную зарплату в России

Самая распространенная зарплата в России, по данным Росстата на апрель 2019 года, составила 23,5 тыс. рублей/
В апреле текущего года средняя зарплата в России достигла 47,7 тыс. рублей. В апреле 2017 года средний заработок составлял 38,9 тыс., а модальный (встречающийся чаще всего) – 17,6 тыс. рублей.
Под заработной платой работника понимались все суммы, начисленные ему за апрель, включая выплаты по тарифным ставкам и должностным окладам, премии и вознаграждения, а также оплата питания и проживания, уточняют «Известия».
Напомним, по данным на октябрь 2018 года, средняя зарплата в Челябинской области за последние четыре года выросла на семь тыс. и составила 34,8 тыс. рублей.
https://dostup1.ru/economics/Rosstat-nazval-samuyu-rasprostranennuyu-zarplatu-v-Rossii_118402.html
Ключевые теги: росстат, зарплата, статистика.
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