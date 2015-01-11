Появилась билетная программа на матчи «Трактора»

«Черно-белые» рассказали о нюансах покупки билетов на сезон 2019/20.

При покупке разового билета на матчи «Трактора» на сезон 2019/20 будет применен дифференцированный подход к стоимости. Он будет зависеть от интереса зрителя к сопернику, от порядкового номера матча в домашней серии, а также от месяца проведения игры, дня недели, в который проходит матч, государственных праздников и важных для Клуба дат.

Стоимость билета будет варьироваться от 300 до 1100 рублей.

«Трактор», в свою очередь, предлагает три категории абонемента.

Сезонный абонемент. При его покупке владелец получит:

гарантированное место на 31 матч регулярного чемпионата;

скидку, которая составит 5% при 100% оплате абонемента;

эксклюзивный подарок (количество подарков ограничено);

бронирование своего места и приоритетное право выкупа билетов на матчи плей-офф;

бронирование своего места для выкупа на сезон 2019/2020;

«бонус» владельцам абонементов – бесплатный вход на игры «Челмета»;

также для владельцев абонементов на секторах В3, В4, D2, D3 будет организован отдельный вход.

Наборный абонемент. Данный вид прохода означает, что его держатель может выбрать любые интересующие матчи, но не менее 10.

Болельщики могут приобрести и семейный абонемент. Данный вид пакетного приобретения абонементов на домашние игры «Трактора» включает такие условия:

При 100% оплате данного абонемента родитель получает скидку в 30% на подростка от 13 до 18 лет и 50-процентную скидку на ребенка от 5 до 12 лет при предъявлении требующихся документов в момент покупки абонемента;

Абонемент при 100% оплате продается на любые сектора;

Абонемент при 100% оплате продается на любые сектора. При оплате в рассрочку – на традиционные для семей сектора С2, С3 и D5.

Также при посещении матчей ХК «Трактор» буду действовать такие льготы, как:

бесплатное посещение матчей. Эти льготы действую для совета ветеранов хоккея, лиц с ограниченными возможностями, детям до 4-х лет (при предъявлении свидетельства о рождении), во время благотворительных акций;

50% скидка при покупке билетов на матчи (распространяется на сектора С2, С3, D5). Данный вид льготы предоставляется пенсионерам по возрасту (при предъявлении пенсионного удостоверения), детям от 5 до 12 лет (при предъявлении свидетельства о рождении);

15% скидка, которая предоставляется после коллективной заявки от 20 человек и студентам (при предъявлении студенческого билета)

Все билеты и абонементы можно приобрести на официальном сайте ХК «Трактор», а также в кассах ледовой арены «Трактор», дворца спорта «Юность» и дворца спорта «Трактор».

https://www.1obl.ru/news/sport/poyavilas-biletnaya-programma-na-matchi-traktora/