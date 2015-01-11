В России растет количество афер с электронной подписью

В России замечен рост числа афер, связанных с электронным ключом. Злоумышленники с его помощью оформляют документы в микрофинансовых организациях.
Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на СРО «Микрофинансирование и развитие», количество микрокредитов, которые оформили незаконным путем, возросло в три раза по сравнению с прошлым годом.
Неожиданный всплеск обращений граждан по этому поводу отмечают в конце прошлого года. Зачастую, горожане узнают об обмане, когда начинают приходить письма о взыскании. Схема мошенничества проста: при оформлении договора, личные данные указываются на одного человека, а подтверждение пароля приходит на номер иному лицу.
По мнению экспертов, проблема мошенничества с электронными подписями будет существовать до тех пор, пока есть черный рынок персональных данных, где любой желающий может купить целый пакет документов.
https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-rossii-rastet-kolichestvo-afer-s-elektronnoy-podpisyu/
Ключевые теги: электронная подпись, мошенничество, воровство.
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