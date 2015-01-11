В Рособрнадзоре назвали минимальное количество баллов для сдачи ЕГЭ в 2020 году

Стало известно минимальное количество баллов, которое нужно будет набрать в следующем году школьникам на ЕГЭ.
Рособрнадзор обозначил новые цифры минимального количества баллов за Единый государственный экзамен в 2020 году, чтобы получить аттестат о среднем образовании. На сайте ведомства разместили приказ об этих цифрах.
Сообщается, что по русскому языку нужно набрать минимум 24 балла, по профильной математике – 27, по физике, биологии и химии — 36, по информатике — 40, по истории — 32, по географии — 37, по обществознанию — 42, по литературе — 32, по иностранным языкам — 22.
По базовой математике баллы исчисляются по пятибалльной системе. За этот экзамен должно быть не менее трех баллов.
https://www.cheltv.ru/v-rosobrnadzore-nazvali-minimalnoe-kolichestvo-ballov-dlya-sdachi-ege-v-2020-godu/
Ключевые теги: ЕГЭ, 2020 год, образование.
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