Особенные дети нашли новых друзей — студентов

27 июля в Озерский дом-интернат для особенных детей пришли волонтеры студенческого строительного отряда «Вавилон» (Челябинская область) - гости не просто познакомились с воспитанниками, они с ними подружились.

Маленькие хозяева с нетерпением ждали эту встречу. Старшие товарищи научили ребят играть в новые игры, мастерить необычные поделки, с удовольствием вместе поработали на территории интерната, да и просто рассказали много нового и интересного, подарили позитивные эмоции, улыбки и хорошее настроение.

- В последнее время все активнее развивается волонтерское движение, появляется все больше неравнодушных людей, которые помогают нам максимально интегрировать наших воспитанников в общество. Понятно, что всех мы не реабилитируем, зачастую это просто невозможно. Но такие встречи нужны и очень важны, они учат наших ребят общению с людьми. Благодарим наших дорогих друзей за доброту и отзывчивость и всегда рады видеть их в нашем интернате! - отметила директор интерната Зоя Литвинова.

- Мы обязательно придем еще раз. Сегодня мы подружились с замечательными ребятами, открытыми, добрыми - и эта дружба важна для всех нас, - поделился своими впечатлениями представитель студенческого строительного отряда Андрей Новостроев.

- Как интересно было играть с новыми друзьями. Я буду ждать, когда они придут еще, - сказал воспитанник Павел.

Информация и фото УСЗН.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40094/