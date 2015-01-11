Особенные дети нашли новых друзей — студентов

27 июля в Озерский дом-интернат для особенных детей пришли волонтеры студенческого строительного отряда «Вавилон» (Челябинская область) - гости не просто познакомились с воспитанниками, они с ними подружились.
Маленькие хозяева с нетерпением ждали эту встречу. Старшие товарищи научили ребят играть в новые игры, мастерить необычные поделки, с удовольствием вместе поработали на территории интерната, да и просто рассказали много нового и интересного, подарили позитивные эмоции, улыбки и хорошее настроение.
- В последнее время все активнее развивается волонтерское движение, появляется все больше неравнодушных людей, которые помогают нам максимально интегрировать наших воспитанников в общество. Понятно, что всех мы не реабилитируем, зачастую это просто невозможно. Но такие встречи нужны и очень важны, они учат наших ребят общению с людьми. Благодарим наших дорогих друзей за доброту и отзывчивость и всегда рады видеть их в нашем интернате! - отметила директор интерната Зоя Литвинова.
- Мы обязательно придем еще раз. Сегодня мы подружились с замечательными ребятами, открытыми, добрыми - и эта дружба важна для всех нас, - поделился своими впечатлениями представитель студенческого строительного отряда Андрей Новостроев.
- Как интересно было играть с новыми друзьями. Я буду ждать, когда они придут еще, - сказал воспитанник Павел.
Информация и фото УСЗН.
http://ozerskadm.ru/about/info/news/40094/
Ключевые теги: студенческие строительные отряды, помощь, интернат, особенные дети.
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