Следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по факту мошенничества

18 июля 2019 года в Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск обратилась жительница города с заявлением по факту мошенничества.

В период с 13 июня по 18 июля 2019 года женщина в информационной телекоммуникационной сети Интернет увидела рекламу о том, что за пару дней можно заработать миллион рублей, пройдя по ссылке, она зарегистрировалась, оставила свои персональные данные и контактный телефон, далее с ней связалась девушка и представилась финансовым агентом. В ходе разговора мошенница сообщила, что для того чтобы получить двойной процент от вложенной суммы, нужно заплатить налог. В течение месяца женщина взяла несколько кредитов на сумму свыше 950000 рублей и переводила их на финансовую платформу мошенников.

После того как потерпевшая решила снять вложенные деньги со счета, злоумышленники сообщили, что для этого нужно перевести налог так как курс доллара изменился и перечисленных денег не хватает. Возможностей внести денежные средства у женщины уже не было, и она обратилась к подруге, в ходе беседы с которой поняла, что связалась с мошенниками. После этого женщина обратилась в полицию. Сумма общего ущерба потерпевшей составила 1354560 рублей.

Следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело части 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в крупном размере). Максимальная санкция по данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Уважаемые граждане, в настоящее время в сети Интернет можно обнаружить большое количество сайтов, которые принимают вклады под высокий процент, помните – это мошенники!

Соблюдая некоторые правила, можно избежать финансовых потерь:

- большие процентные ставки по вкладам под короткие сроки – это махинации по сбору ничем не обеспеченных вкладов;

- период работы таких сайтов, как правило, не превышает один год, после чего они закрываются, собрав с населения как можно больше денежных средств;

- на мошеннических сайтах твердых гарантий возвращения вкладов не прописываются;

- обратите внимание на страницу контактов, там, как правило, указаны липовые адреса и телефоны;

- обратите внимание на отзывы о данном ресурсе, возможно, уже есть те, кто попал на уловку мошенников.

В любом случае, будьте внимательны и бдительны при заключении каких-либо финансовых сделок в сети Интернет.