Тринадцать – число счастливое

Карикатуристы – ребята не только веселые, но и умеющие перевернуть привычные представления об обыденном с ног на голову. А иногда – и обратно. С головы на ноги.

По крайней мере, они в очередной раз доказали, что число «тринадцать» несчастливым не является.

Более трех лет занимаются ученики школы №25 в клубе карикатуристов "Клюква". И эти занятия не прошли даром.

Результатом и международным признанием трехлетних трудов стали тринадцать дипломов, которые прибыли в Озерск из Румынии. Дипломы подтверждены печатью и подписью президента европейской ассоциации карикатуристов.

Бессменный президент «Клюквы» Николай Чернышев поздравил своих воспитанников с очередным «Эверестом» и пожелал «так держать!».

Александр Волынцев