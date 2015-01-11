Тринадцать – число счастливое

Карикатуристы – ребята не только веселые, но и умеющие перевернуть привычные представления об обыденном с ног на голову. А иногда – и обратно. С головы на ноги.
По крайней мере, они в очередной раз доказали, что число «тринадцать» несчастливым не является.
Более трех лет занимаются ученики школы №25 в клубе карикатуристов "Клюква". И эти занятия не прошли даром.
Результатом и международным признанием трехлетних трудов стали тринадцать дипломов, которые прибыли в Озерск из Румынии. Дипломы подтверждены печатью и подписью президента европейской ассоциации карикатуристов.
Бессменный президент «Клюквы» Николай Чернышев поздравил своих воспитанников с очередным «Эверестом» и пожелал «так держать!».
Александр Волынцев
Ключевые теги: Клюква, карикатуры, дети.
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