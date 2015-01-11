МРСК Урала автоматически вернет переплату за электроэнергию на счета абонентов

Компания «Россети Урал» (ОАО «МРСК Урала») и новый гарантирующий поставщик, ООО «Уралэнергосбыт» заключили соглашение о пересчете переплат за электроэнергию – их зачислят на лицевые счета абонентов и учтут при расчете будущих периодов.

«Переплаты, образовавшиеся до 30 июня 2019 года, будут зачислены на лицевые счета потребителей и отражены в графе "оплата" квитанций за июль. Совершенные после 30 июня, – в последующих квитанциях», – гласит договоренность.

Напомним, первые платежки от Уралэнергосбыта придут южноуральцам в августе, они будут содержать информацию о наличии переплаты и перерасчете, если таковая имелась. Потребители, не согласные с зачислением денежных средств на лицевые счета, могут обратиться с соответствующим заявлением в любой из офисов очного обслуживания компании. Деньги вернут на указанные реквизиты.

Стороны будут осуществлять еженедельный мониторинг переплат и корректировку расчетов до тех пор, пока это будет необходимо.

Кроме того, компания «Россети Урал» освобождает от начисления и взыскания неустойки, предусмотренной действующим законодательством, физических лиц (не имеющих статуса индивидуального предпринимателя) при условии полной оплаты задолженности за поставленную электрическую энергию до 1 сентября 2019 года.

Добавим, соглашение не относится к денежным средствам, внесенным потребителями в адрес ПАО «Челябэнергосбыт» (ГП в Челябинской области до 1 июля 2018 года). «Проведение зачета переплаты в данном случае не представляется возможным, поскольку между ОАО "МРСК Урала", потребителями электроэнергии и ПАО "Челябэнергосбыт" не имеется соответствующих взаимных обязательств. Для защиты своих прав и законных интересов потребители вправе обратиться в суд», – уточнили в компании.

Смена поставщика электроэнергии по-прежнему вызывает у населения много вопросов. Для оперативного взаимодействия в ООО «Уралэнергосбыт» работает центр телефонной поддержки. По бесплатному номеру 8-800-2222-500 можно получить информацию и профессиональную консультацию.

https://dostup1.ru/society/MRSK-Urala-avtomaticheski-vernet-pereplatu-za-elektroenergiyu-na-scheta-abonentov_118569.html