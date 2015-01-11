В России может появиться еще несколько обязательных прививок

Минздрав предложил включить вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ) в список обязательных.

ВПЧ вызывает рак шейки матки и гортани, поэтому прививка, по мнению специалистов, станет эффективным методом воздействия на вирус.

Носителем папилломавируса, по данным ВОЗ, является каждый шестой человек на планете. Инфекция представляет собой бородавки, которые покрывают кожу и слизистые оболочки, доставляю дискомфорт. Передача вирусов возможна только от человека к человеку.

Соответствующие предложение о дополнительной вакцинации уже внесены в Госдуму. Депутаты рассмотрят его сразу после каникул.

Так же в национальный календарь прививок в дальнейшем планируют включить вакцинации от ветряной оспы, ротавирусной и гемофильной инфекций.

https://www.cheltv.ru/v-rossii-mozhet-poyavitsya-eshhe-neskolko-obyazatelnyh-privivok/