В России может появиться еще несколько обязательных прививок

Минздрав предложил включить вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ) в список обязательных.
ВПЧ вызывает рак шейки матки и гортани, поэтому прививка, по мнению специалистов, станет эффективным методом воздействия на вирус.
Носителем папилломавируса, по данным ВОЗ, является каждый шестой человек на планете. Инфекция представляет собой бородавки, которые покрывают кожу и слизистые оболочки, доставляю дискомфорт. Передача вирусов возможна только от человека к человеку.
Соответствующие предложение о дополнительной вакцинации уже внесены в Госдуму. Депутаты рассмотрят его сразу после каникул.
Так же в национальный календарь прививок в дальнейшем планируют включить вакцинации от ветряной оспы, ротавирусной и гемофильной инфекций.
https://www.cheltv.ru/v-rossii-mozhet-poyavitsya-eshhe-neskolko-obyazatelnyh-privivok/
Ключевые теги: минздрав, вакцинация, Россия.
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