Сильные дожди и ветер до 25 м/с обрушатся на Челябинскую область

В Челябинской области 1 августа ожидаются сильные дожди, грозы, град, усиление ветра до 25 м/с.

Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередачи, вал деревьев.

В МЧС рекомендуют как можно реже выходить из зданий, при сильном ветре – не стоять под деревьями и шаткими конструкциями. Смертельно опасно приближаться к оборванным линиям электропередачи. Автотранспорт лучше поставить на крытую парковку, чтобы избежать повреждения градом.

https://dostup1.ru/society/Silnye-dozhdi-i-veter-do-25-ms-obrushatsya-na-Chelyabinskuyu-oblast_118623.html