Пострадавшим в крупном пожаре в селе Долгодеревенское дадут временное жилье

Пострадавшим в крупном пожаре в селе Долгодеревенское (Сосновский район, Челябинская область) дадут временное жилье и материальную помощь.
Пожар случился 3 августа в многоквартирном доме по улице Свердловская. Полностью выгорели четыре квартиры шестого этажа, одна квартира на пятом этаже. При тушении также были затоплены 19 квартир на пяти этажах. В настоящее время вся секция многоквартирного дома отключена от газа и электроснабжения.
Жильцы эвакуированы, большая часть разместилась у близких, восемь человек находятся в развернутом пункте временного размещения, обеспечены питанием. В Долгодеревенском открыт пункт сбора помощи пострадавшим.
https://dostup1.ru/society/Postradavshim-v-krupnom-pozhare-v-sele-Dolgoderevenskoe-dadut-vremennoe-zhile_118743.html
Ключевые теги: пожар, Долгодеревенское, пострадавшие.
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