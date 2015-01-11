Пострадавшим в крупном пожаре в селе Долгодеревенское дадут временное жилье

Пострадавшим в крупном пожаре в селе Долгодеревенское (Сосновский район, Челябинская область) дадут временное жилье и материальную помощь.

Пожар случился 3 августа в многоквартирном доме по улице Свердловская. Полностью выгорели четыре квартиры шестого этажа, одна квартира на пятом этаже. При тушении также были затоплены 19 квартир на пяти этажах. В настоящее время вся секция многоквартирного дома отключена от газа и электроснабжения.

Жильцы эвакуированы, большая часть разместилась у близких, восемь человек находятся в развернутом пункте временного размещения, обеспечены питанием. В Долгодеревенском открыт пункт сбора помощи пострадавшим.

https://dostup1.ru/society/Postradavshim-v-krupnom-pozhare-v-sele-Dolgoderevenskoe-dadut-vremennoe-zhile_118743.html