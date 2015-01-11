» Новая неделя на Урале: перепады температуры и геомагнитные бури

В Челябинской области сохранится облачная и прохладная погода, прогнозируются резкие перепады температуры: тепло днём и холодно ночью.

Людям, которые чувствительны к геомагнитным колебаниям окажется непросто в начале недели: 5 и 6 августа ожидаются бури.

В понедельник утром столбики термометров покажут +15 градусов, к обеду температура поднимется до + 22 С. Ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ночью резко похолодает до +13.

По прогнозам синоптиков, начиная со вторника, будут идти дожди. Регион вновь накроет шторм: прогнозируют сильный ти грозы.

Раньше долгосрочную погоду предсказывали по звёздам. Например, если 5 августа на небе было много звёзд, наши предки верили, что в ближайшие несколько дней, а то и недель, будут идти дожди. Если же небо было хмурым и звёзды скрывались за облаками – ожидали жару.

https://www.cheltv.ru/novaya-nedelya-na-urale-perepady-temperatury-i-geomagnitnye-buri/