Южноуральские садоводы ждут от главы региона субсидирования

Сегодня в нашей стране принимается все больше мер по поддержке садоводческой деятельности. С этого года вступил в силу федеральный закон, который расширил формы поддержки садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Согласно ему, теперь поддержка СНТ разрешается не только из областного, но и из муниципального бюджета. Каждый муниципалитет вправе разработать собственную программу развития садоводства и заложить в нее столько средств, сколько может.

«На территории Челябинской области традиция субсидирования затрат, которые садоводы сами вкладывают в инфраструктуру товариществ, действовала при Петре Сумине, а затем была возрождена в 2015 году. Тогда на субсидирование СНТ было выделено 10 миллионов рублей из бюджета области. Столько же средств выделялось в последующие годы, а в 2018 году сумма увеличилась до 20 миллионов рублей, — говорит гость «Большой редакции» медиахолдинга «Гранада Пресс» председатель ЧРО «Союз садоводов России» Константин Толкачев. — Сейчас должна быть разработана областная программа поддержки СНТ, и садоводы ждут, что Алексей Текслер продолжит эту традицию помощи. Вероятность этого очень большая. В ближайшее время глава региона объявит о своем решении. Сейчас мы просим оказать поддержку СНТ в объеме 25 миллионов рублей. Но надеемся, что она,по крайней мере, сохранится на уровне прошлого года.

По словам Константина Толкачева, сегодня в Челябинской области насчитывается 886 садоводческих товариществ с общим количеством участков порядка миллиона. То есть в садоводстве занято практически половина жителей региона. Поддержка им просто необходима. Ведь если ранее сады зарождались как территории, подшефные тем или иным предприятиям и находились под их покровительством, то сегодня они живут на членские взносы самих граждан. При этом развитие инфраструктуры на общей территории СНТ — ремонт дорог, проведение водопровода и электричества — требует очень высоких затрат, которые только членскими взносами не покроешь. Для этого и нужно субсидирование.

— Я считаю, что СНТ необходимо поддерживать. Ведь сад для человека — это как раз активное долголетие, о котором говорил президент Владимир Путин. Развивая инфраструктуру, мы даем возможность пенсионерам выращивать продукцию для себя, детей, внуков, а не лежать дома. Также это решение проблемы продовольственной безопасности, — подчеркнул Константин Толкачев. — При этом только в России сохранилось такое явление, как массовое садоводство. Работа на земле — это воспитание доброты, любви, выход эмоций. Практически национальная идея, которую необходимо сохранить и развивать.

Он также отметил, что благодаря региональным программам правительства и Заксобрания гражданам не только пенсионного, но и предпенсионного возраста (женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет) сохранены 50-процентные льготы на проезд. Таким образом садоводы могут значительно сэкономить, добираясь до своих участков.

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