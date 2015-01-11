Южноуральцы могут пожаловаться на неуставные отношения в армии

Южноуральские военнослужащие могут пожаловаться на неуставные отношения – обращений ждут в военной прокуратуре Челябинского гарнизона.
Работа пройдет во взаимодействии с военным следственным отделом по Челябинскому гарнизону и командованием воинских частей и учреждений в рамках месячника борьбы с неуставными проявлениями в воинской среде.
Всех, кому известно о подобных фактах, просят обратиться с соответствующим заявлением в военную прокуратуру: 454008, г. Челябинск, пр. Победы, д. 187 либо по электронной почте: 1006@gvp.rsnet.ru.
https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsy-mogut-pozhalovatsya-na-neustavnye-otnosheniya-v-armii_118794.html
Ключевые теги: неуставные отношения, армия, призывники.
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