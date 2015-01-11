Людей вытаскивали через окно. Стали известны подробности обрушения в челябинском магазине

Посетителей аптеки, примыкающей к торговому залу, пришлось доставать через окно. Выход из здания оказался завален бетонными перекрытиями. Известно, что никто серьезно не пострадалю.

Напомним, накануне вечером в магазине на улице Захарченко в Челябинске произошло ЧП: в здании рухнули бетонные перекрытия. В это время в торговом зале было немало посетителей.

По сообщению МЧС, 29 человек эвакуировались самостоятельно. Однако некоторых пришлось вызволять с помощью спасателей.

По данным экстренных служб, площадь обрушения составила 20 квадратных метров. Местные жители уверяют, что помещение было старым и балки, вероятно, прогнили.

«Переделали вход называется. Раньше же там вход был с другой стороны».

«Магазин 1972 года постройки. Там раньше универсам был, в советское время. Может новый собственник снёс пару колон опорных? Обвал случился не в зале, а на выходе где аптека».

На месте происшествия работали все экстренные службы города. Причины ЧП сейчас устанавливает специальная комиссия.

https://www.cheltv.ru/lyudej-vytaskivali-cherez-okno-stali-izvestny-podrobnosti-obrusheniya-v-chelyabinskom-magazine/