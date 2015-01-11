Людей вытаскивали через окно. Стали известны подробности обрушения в челябинском магазине

Посетителей аптеки, примыкающей к торговому залу, пришлось доставать через окно. Выход из здания оказался завален бетонными перекрытиями. Известно, что никто серьезно не пострадалю.
Напомним, накануне вечером в магазине на улице Захарченко в Челябинске произошло ЧП: в здании рухнули бетонные перекрытия. В это время в торговом зале было немало посетителей.
По сообщению МЧС, 29 человек эвакуировались самостоятельно. Однако некоторых пришлось вызволять с помощью спасателей.
По данным экстренных служб, площадь обрушения составила 20 квадратных метров. Местные жители уверяют, что помещение было старым и балки, вероятно, прогнили.
«Переделали вход называется. Раньше же там вход был с другой стороны».
«Магазин 1972 года постройки. Там раньше универсам был, в советское время. Может новый собственник снёс пару колон опорных? Обвал случился не в зале, а на выходе где аптека».
На месте происшествия работали все экстренные службы города. Причины ЧП сейчас устанавливает специальная комиссия.
https://www.cheltv.ru/lyudej-vytaskivali-cherez-okno-stali-izvestny-podrobnosti-obrusheniya-v-chelyabinskom-magazine/
Ключевые теги: Челябинск, магазин, происшествие.
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