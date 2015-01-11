В Челябинской области потеплеет до +27 градусов

Погода в Челябинской области улучшится к концу рабочей недели – на юге региона потеплеет до плюс 27 градусов.

В среду, 7 августа, ожидается 14-19 градусов тепла, на юге – 22 градуса. Будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, на западе – до умеренных.+

В четверг, 8 августа, синоптики прогнозируют 17-22 градуса. В пятницу, 9-го, – 19-24, на юге области столбики термометров покажут плюс 27. Ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-potepleet-do-27-gradusov_118824.html