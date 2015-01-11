С флагом Озерска к Северному полюсу

Глава округа встретился с озерской старшеклассницей Анной Гордиенко, которая в ближайшие дни на атомном ледоколе «50 лет Победы» в рамках проекта «Школа Росатома» отправится в экспедицию к Северному полюсу.

На встречу с главой округа Анна пришла вместе с родителями. Следует отметить, что ученица 9 класса лицея №23 получила путёвку на детский рейс к Северному полюсу не случайно. Девочка учиться на «отлично», а кроме того принимает активное участие в интеллектуальных олимпиадах и конкурсах различного уровня. В этом учебном году Анна Гордиенко стала победителем образовательного события «Школа проектов – IV сезон» и победителем онлайн-викторины среди городов ЗАТО «Год таблицы Менделеева», организованных в рамках проекта школа «Росатома».

Евгений Щербаков подчеркнул, что всегда считал озерских детей самыми одарёнными и способными, а озерскую систему образования одной из лучших. Глава искренне поздравил юную озерчанку и её родителей с этим замечательным событием, пожелал получить от поездки много ярких незабываемых впечатлений:

– Я думаю, что не только любой школьник, но и взрослый, тот, кто в душе романтик, мечтает совершить такое путешествие. Я сам мечтал побывать на Северном полюсе, но удаётся это немногим. Поэтому, мы надеемся, что после поездки вы поделитесь своими впечатлениями с одноклассниками, а может и со всеми озерчанами, покажите видео и фотоснимки. Полагаю, что наша пресса с радостью поддержит эту интересную тему.

Глава округа вручил первой озерчанке, которая побывает на Северном полюсе, флаг Озерска. Попросил водрузить его на верхушке планеты.

Мама Анны Оксана Михайловна поблагодарила преподавателей, которые смогли привить детям интерес к предмету, помогли добиться успешных результатов в своей учебной деятельности. Она вспомнила, что первый шаг на пути к своим достижениям Анна сделала, приняв участие в Курчатовских чтениях, затем продолжила движение к цели, участвуя в проектах «Школа Росатома».

Сама Анна рассказала, что в настоящее время ей интересно пробовать себя в разных сферах, быть активным человеком. В дальнейшем девушка хотела бы связать свою судьбу с медициной. Но впереди у Анны ещё два старших класса, а в ближайшие дни - полёт на самолёте до Мурманска, откуда 13 августа атомный ледокол «50 лет Победы» отправиться к Северному полюсу.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40208/