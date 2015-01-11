Семьям челябинцев, погибших в ДТП под Новороссийском, окажут помощь

Правительство Челябинской области окажет помощь семьям южноуральцев, погибших в ДТП под Новороссийском (Краснодарский край) – всего в резонансной аварии с участием автобуса и легкового автомобиля пострадали восемь жителей региона, трое скончались.

Напомним, вечером 7 августа на 16-м километре автодороги Новороссийск – Керченский пролив произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Volkswagen Touareg и автобуса Hyundai. Автобус и внедорожник упали с десятиметрового обрыва.

По данным пресс-службы областного правительства, в ДТП пострадали восемь жителей Челябинской области, из них шестеро находились в машине и двое – в автобусе. Трое пассажиров легкового автомобиля погибли, в том числе двое детей, а трое – госпитализированы. Пассажиры автобуса, жители Челябинской области, также госпитализированы.

По словам вице-губернатора Олега Климова, в автобусе ехали двое жителей Озерска – мать и ребенок. Всеми пострадавшими лично занимается глава региона Алексей Текслер и его первый заместитель Ирина Гехт.

«За состоянием пострадавших совместно с врачами Краснодарского края следит Минздрав Челябинской области, соответствующее поручение дано министру. Мы владеем полной информацией о состоянии пострадавших и находимся на связи с местными службами. Если коллеги сообщат о том, что потребуется помощь с нашей стороны, то она будет оказана в полной мере. Всем семьям будет оказана материальная помощь. ГУ МЧС по Челябинской области окажет психологическую помощь семьям погибших и пострадавших. Также правительством будет оказана необходимая помощь в транспортировке тел погибших», – рассказал врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.+

Глава региона выражает соболезнования родным и близким погибших.

По информации уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ, в легковом автомобиле находились трое детей вместе с родителями из Челябинской области – два ребенка погибли (17 и 9 лет). Их родители живы, они находятся в больнице в тяжелом состоянии. Также в легковом автомобиле ехала мама с трехлетним ребенком – он жив, в тяжелом состоянии помещен в больницу, его мать погибла.

Добавим, что следственным отделом по городу Новороссийску возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). По предварительным данным, оба водителя были трезвыми.

https://dostup1.ru/society/Semyam-chelyabintsev-pogibshih-v-DTP-pod-Novorossiyskom-okazhut-pomosch_118893.html