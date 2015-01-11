Полсотни лучших южноуральских спортсменов получили премию ЗСО

В канун Дня физкультурника (отмечается во вторую субботу августа) в южноуральском парламенте состоялась церемония вручения премии Законодательного Собрания Челябинской области в сфере физической культуры и спорта.

Наградами были отмечены пятьдесят лауреатов, в числе которых были спортсмены, тренеры, учителя физической культуры школ со всех уголков региона. Поздравления лауреаты принимали от заместителя председателя комитета по молодежной политике, культуре и спорту Михаила Видгофа, депутатов областного парламента Сергея Буякова и Ольги Мухометьяровой.

«Своими трудом и упорством вы прославляете не только Челябинскую область, но и всю страну. Южный Урал – родина многих выдающихся спортсменов. Сегодня в зале собрались не только действующие спортсмены, но и ветераны. От всей души благодарю вас за вклад, который вы вносите в развитие физкультуры и спорта в регионе», – обратился к лауреатам Михаил Видгоф.

Добавим, всех, причастных к воспитанию и поддержанию в людях «здорового духа» с наступающим профессиональным праздником поздравил председатель Заксобрания Владимир Мякуш: «Это праздник тех, кто хочет всегда быть молодым и здоровым вне зависимости от возраста, кому дороги ценности здорового образа жизни и кто настойчиво занимается укреплением своего тела и духа. Высокие спортивные достижения начинаются со школьного двора, с детских площадок и секций, поэтому в Челябинской области ведется укрепление спортивной инфраструктуры, открываются физкультурно-оздоровительные комплексы, строятся новые спортивные площадки. Важно, чтобы каждый наш житель, ребенок и взрослый, имел возможность заниматься своим физическим развитием», – отметил спикер, поблагодарив за добросовестный труд тренеров, школьных учителей, руководителей спортивных федераций, всех, кто своим примером способствует развитию спорта в нашем родном крае.

https://dostup1.ru/society/Polsotni-luchshih-yuzhnouralskih-sportsmenov-poluchili-premiyu-ZSO_118901.html