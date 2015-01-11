От +5 до +28: погода в Челябинской области

В Челябинской области в пятницу, 9 августа, будет преобладать переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди.

Ночные температуры составят 7-12 градусов, в низинах похолодает до плюс пяти. Днем воздух прогреется до 19-24 градусов, на юге региона – до 28. Отдельные порывы ветра будут достигать скорости 15 метров в секунду.

Добавим, что впереди южноуральцев ждут жаркие выходные. Столбики термометров поднимутся до 28-33 градусов.

https://dostup1.ru/society/Ot-5-do-28-pogoda-v-Chelyabinskoy-oblasti_118900.html