От +5 до +28: погода в Челябинской области

В Челябинской области в пятницу, 9 августа, будет преобладать переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди.
Ночные температуры составят 7-12 градусов, в низинах похолодает до плюс пяти. Днем воздух прогреется до 19-24 градусов, на юге региона – до 28. Отдельные порывы ветра будут достигать скорости 15 метров в секунду.
Добавим, что впереди южноуральцев ждут жаркие выходные. Столбики термометров поднимутся до 28-33 градусов.
https://dostup1.ru/society/Ot-5-do-28-pogoda-v-Chelyabinskoy-oblasti_118900.html
Ключевые теги: погода на выходные, Челябинская область, прогноз.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать
{shuffled_0}