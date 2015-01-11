Перепады температуры и атмосферного давления ждут Урал в ближайшие дни

Понедельник, 12 августа, стартует со штормового предупреждения. Все последующие 7 дней так же не будут спокойными – уральцев ждут грозы и магнитные бури.

МЧС оповещает жителей региона о том, что в первый рабочий день недели в Челябинской области задует мощный вечер. Его потоки могут достигать скорости 20 метров в секунду. Кроме того, по данным синоптиков, возможен небольшой дождь, а температура воздуха составит не больше + 23 градусов.

По предварительным данным, с середины недели погода начнет исправляться в лучшую сторону. Так, в среду и четверг столбики термометров поднимутся до 25 градусов, будет без осадков.

А уик-энд обещает быть солнечным и комфортным: +24+25 С и без осадков.

Кстати, ученые доказали, что перепады погоды не влияют на суставы людей. Появившаяся боль в спине или ногах в пасмурные и холодные дни – это чаще всего самовнушение, уверяют специалисты.

А вот мигрени регулярно мучают метеочувствительных людей. И не просто так.

https://www.cheltv.ru/316840-2/