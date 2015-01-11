Внимание! Экстренное предупреждение!

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/):

во второй половине дня 12 августа, ночью и днем 13 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, местами крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

Во второй половине дня 12 августа, ночью и днем 13 августа повышается вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Возможны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населенных пунктах.

Руководителям организаций, коммунально-технических служб (в пределах своих компетенций и полномочий):

- организовать взаимодействие со службами МВД, ЖКХ, дорожного хозяйства, энергетики, по обмену информацией и совместным действиям;

- организовать мониторинг систем и объектов жизнеобеспечения населения (водоснабжение, энергоснабжение, канализационные сети и т.д);

- проинформировать население в зонах возможного возникновения ЧС о сложившейся неблагоприятной метеорологической обстановке;

- обеспечить доведение данной информации до туристических групп.

Начальник УГО и ЧС администрации

Озерского городского округа Чудов В.В.

Оперативный дежурный Усачев А.Н.