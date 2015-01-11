СВОДКА происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 239 происшествий, возбуждено 15 уголовных дел, раскрыто 6.

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть доставлено 13 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 11 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 7 выездов.

Было составлено 219 административных протокола, в том числе:

- за нарушение ПДД – 121 протокол, выявлено 4 водителя за управлением транспортным средством в нетрезвом состоянии;

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 38 протоколов;

- за мелкое хулиганство –27 протоколов.

Осуществлено 3 выезда кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествий, проведено 7 профилактических осмотра.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск