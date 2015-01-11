Озерские полицейские обеспечили охрану правопорядка на мероприятии, посвященное Дню молодежи

10 августа 2019 гола в городском парке города Озерска прошел День молодежи. В целях безопасности участников торжества правоохранители осуществили проверку мест проведения мероприятия на предмет антитеррористической защищенности, приняли меры по соблюдению торговыми объектами антиалкогольного законодательства. За время проведения мероприятия нарушений общественного порядка не допущено.

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