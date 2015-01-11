Кто и зачем выводит из строя светофоры

Светофоры и дорожные знаки в Озерске повреждали и раньше, но это были разовые случаи. В начале августа их стали ломать намеренно и регулярно. Закономерность выявили специалисты управления капитального строительства и благоустройства администрации.

Недавние факты: 3 августа в ходе объезда улично-дородной сети Озерска специалистами УКСиБ было обнаружено, что по адресу ул. Матросова д.2 украдены 4 козырька светофорных объектов, выломаны и украдены 2 светофорных модуля с пешеходного светофора. По адресу пр. Ленина д. 39 был украден светодиодный модуль с пешеходной секции светофора.

9 августа также в ходе объезда был выявлен ещё один факт кражи и порчи имущества: по адресу ул. Октябрьская д.9 были выломаны и украдены 2 светофорных модуля с пешеходного светофора.

В связи с этим управлением капстроительства и благоустройства было подготовлено соответствующее письмо и направлено начальнику Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск с просьбой произвести проверку и привлечь виновных лиц к ответственности.

Ситуацию прокомментировал первый заместитель главы округа Иван Сбитнев:

– К сожалению, в последнее время мы столкнулись с подобными фактами вандализма по отношению к светофорным объектам. Очевидно, что два из них были повреждены намеренно неустановленными пока гражданами. Первое – светофоры в настоящее время не работают. Второе – такие действия приводят к дополнительным незапланированным затратам средств из бюджета округа на содержание городского хозяйства.

Для корректировки бюджета округа и последующих процедур требуется определённое время, поэтому от принятия решения до его реализации проходит несколько месяцев. Кроме того, на восстановление светофора могут уйти сотни тысяч рублей, средств налогоплательщиков Озерского городского округа. А неработающие светофоры тем временем приводят к серьёзному ухудшению безопасности пешеходов, прежде всего детей.

– Совсем немного времени остаётся до начала учебного года и выведенные из строя светофорные объекты могут вызвать дорожно-транспортные происшествия или нежелательные инциденты, в которых могут пострадать граждане и в первую очередь дети. Обращаясь к жителям округа, я хочу попросить их подумать о последствиях подобных действий – непонятных, неразумных и жестоких.

Первый заместитель главы округа особо отметил, что виновные граждане будут нести ответственность согласно действующему законодательству и прежде всего поплатятся рублём, вплоть до возмещения полной стоимости оборудования, которое было повреждено

Напомним, что не так давно в Озерске на пр. К. Маркса напротив магазина «Мебельный» в результате ДТП был выведен из строя остановочный комплекс. В итоге, страховая компания, в которой был застрахован автомобиль, в полном объёме возместила стоимость этого объекта. Администрация округа и в дальнейшем намерена требовать возмещения ущерба с тех лиц, которые причастны к порче муниципального имущества.

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