Новости службы спасения

15 августа 2019 в 14.06 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа по линии 112 позвонил озерчанин (1936 г.р.) с просьбой о помощи: он, его супруга (1939 г.р.), знакомая (1934 г.р.) отправились около 10 утра за грибами в лес около базы отдыха «Утес», супруга потерялась в лесу, сотовый телефон оставила в машине.

Информация была доведена до ПСС г. Кыштым, УВД г. Касли, на поиски выдвинулась дежурная смена озерских спасателей.

В 15.12 мужчина перезвонил с сообщением, что его жена вышла на автодорогу и на попутной машине добирается в Озерск.

Уважаемые жители округа!

Муниципальное учреждение «Поисково - спасательная служба Озерского городского округа» напоминает:

· перед походом в лес сообщите родным, знакомым, коллегам, куда вы направляетесь;

· уточните, где находятся ближайшие населенные пункты, изучите простейшие правила ориентирования в лесу, распечатайте карту района, куда вы направляетесь;

· не отпускайте в лес пожилых родственников и детей одних;

· в лесу идите только проверенным маршрутом;

· запоминайте путь, обращайте внимание на необычное дерево, вывороченный пень, просеки, направление течения. Делайте отметки на деревьях (вместо зарубок, можно использовать купленные в отделе канцтоваров яркие ценники);

· если отправляетесь на машине, проверьте, хватит ли вам бензина на дорогу туда и обратно;

· с собой необходимо взять запас продуктов и питьевой воды, нож, спички, необходимые лекарства, компас;

· перед походом обязательно зарядите мобильный телефон;

· наденьте яркую куртку, чтобы вас лучше было видно (в камуфляже вас могут не найти и с трех метров);

· если вы поняли, что заблудились, наберите 112 с мобильного телефона, сообщите оператору, из какого населенного пункта и какого района вы вошли в лес. Опишите, что вы видите по сторонам (река, болото, линии электропередач и др.). Далее, следуйте указаниям оператора. При необходимости связывайтесь со службой спасения неоднократно для корректировки маршрута.

Запомните, что часы с циферблатом могут заменить в лесу компас. Если направить часовую стрелку на солнце, и угол, образованный ею и цифрой 1 поделить пополам, то линия деления будет всегда указывать на юг (для северного полушария).