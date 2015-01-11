Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 тыс. 130 рублей.

Соответствующие поправки в закон о МРОТ подготовило министерство труда и соцзащиты России.

Как сообщает пресс-служба ведомства, законопроект приравнивает МРОТ к прожиточному минимуму трудоспособного населения за II квартал 2019 года.

В настоящее время законом от 25 декабря 2018 года МРОТ установлен в сумме 11 тыс. 280 рублей.

МРОТ в российском законодательстве связан с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения, который, в свою очередь, рассчитывается исходя из стоимости потребительской корзины.

Напомним, в Челябинской области прожиточный минимум во втором квартале 2019 года составил 10 тыс. 336 рублей.

https://dostup1.ru/society/Minimalnyy-razmer-oplaty-truda-s-2020-goda-mozhet-sostavit-12-tys-130-rubley_119147.html