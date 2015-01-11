СВОДКА происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 220 происшествий, возбуждено 24 уголовных дела, раскрыто 12.

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть доставлено 8 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 21 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 1 выезд.

Было составлено 230 административных протоколов, в том числе:

- за нарушение ПДД – 146 протоколов, выявлено 5 водителей за управлением транспортным средством в нетрезвом состоянии;

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 34 протокол;

- за мелкое хулиганство –25 протоколов.

Осуществлен 1 выезд кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествий.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск