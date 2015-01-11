Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Минпросвещения РФ разработало рекомендации о порядке использования мобильных телефонов в образовательных учреждениях, которые нацелены на профилактику возможного вреда здоровью школьников.

В ходе опроса 61% учащихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков. Более половины школьников согласны с тем, что бесконтрольное использование мобильных может нанести вред их здоровью и отвлекает от учебы. Среди взрослых участников опроса (родителей и педагогов) с этим согласны 83-90% респондентов.

«Анализ международного опыта использования мобильных телефонов школьниками выявил, что длительное время их использования, а также использование во время пребывания в школе могут привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, а также снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания», – говорится в сообщении Минпросвещения.

Документ разработан для органов управления образованием регионов и муниципалитетов, а также школ. Им рекомендуется рассмотреть вопросы ограничения использования мобильных, кроме случаев, когда ребенку нужно пользоваться устройством по состоянию здоровья (например, для мониторинга сахара крови при сахарном диабете). При необходимости и возможности школам рекомендуется предусмотреть места хранения мобильных телефонов учеников. Методические рекомендации будут направлены в регионы до начала нового учебного года.

https://dostup1.ru/society/Minprosvescheniya-rekomenduet-ogranichit-ispolzovanie-mobilnyh-v-shkolah_119174.html