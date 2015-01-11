Зарядят дожди. Погода в Челябинской области испортится

Синоптики озвучили прогноз погоды для жителей Челябинской области. Во вторник, 20 августа, будет прохладно и сыро.

По словам синоптиков, температура утром составит от +17 до +20 градусов, днем столбики термометров поднимется до + 22 С. Небо затянут облака, а дождь разной интенсивности затянется на весь день.

С 20 августа наши предки отмечали завершение лета и наступление осени. В этот период уже готовятся улетать на юг перелетные птицы. Первые стаи журавлей символизируют начинающиеся «каникулы» для природы.

https://www.cheltv.ru/zaryadyat-dozhdi-pogoda-v-chelyabinskoj-oblasti-isportitsya/