Марина Поддубная: Мы разделяем обеспокоенность руководителей печатных СМИ в связи с сокращением продаж через киосковую сеть

Комитет по информационной политике Законодательного собрания Челябинской области продолжит работу по включению предложений об условиях размещения нестационарных торговых объектов, осуществляющих продажу газет и журналов, в соответствующий региональный закон.

«В октябре прошлого года в адрес председателя Законодательного Собрания Владимира Викторовича Мякуша и комитета Законодательного Собрания по информационной политике поступило коллективное обращение директоров ряда средств массовой информации. Они выразили обеспокоенность сокращением сети киосков по продаже печатной продукции в областном центре и других муниципалитетах. Это сказывается на количестве продаж газет и журналов, тиражах издания и в конечном итоге – экономике редакций.

Мы обсуждали данный вопрос с депутатами комитета, привлекали экспертов, представителей торговых сетей, средств массовой информации, изучали опыт других регионов. Депутаты комитета Константин Толкачев и Сергей Буяков вошли в состав рабочей группы по обсуждению проекта закона области «Об условиях размещения нестационарных торговых объектов…». Позиция комитета по информационной политике такова: необходимо включить в разрабатываемый проект закона Челябинской области, регулирующий отношения в сфере нестационарной торговли, пункт о размещении без проведения торгов нестационарного торгового объекта, осуществляющего продажу газет и журналов на бумажном носителе. Формулировка неокончательная, она еще требует изучения на соответствие действующего федерального законодательства, в том числе и антимонопольного. Важно, чтобы граждане могли приобретать полюбившиеся печатные издания в привычном месте, в киоске недалеко от дома или работы», – отметила заместитель председателя Законодательного Собрания, председатель комитета по информационной политике Марина Поддубная.

Напомним, что проект закона «Об условиях размещения нестационарных торговых объектов…» практически готов к принятию в первом чтении на заседании областного парламента, которое состоится 29 августа. Вчера его еще раз обсудили на заседании рабочей группы, которую провел председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш. Затем работа над законопроектом будет продолжена, поступившие поправки и замечания будут учтены. Предполагается, что во втором и третьем чтении он будет принят осенью.

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/marina-poddubnaya-my-razdelyaem-obespokoennost-rukovoditeley-pechatnyh-smi-v-svyazi