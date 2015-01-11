Новый график школьных каникул 2019 – 2020 утвердили в Минобразования

В Министерстве образования озвучили периоды для отдыха учеников. Как обычно, их будет четыре. Правда, в некоторых школах даты каникул утверждаются индивидуально.

Осенние каникулы продлятся 8 дней с 30 октября по 6 ноября. За это время, уверяют специалисты, школьники успевают отдохнуть и физически, и эмоционально.

Играть беззаботно в снежки и другие зимние забавы, не беспокоясь о домашней работе, дети в России смогут 13 дней – с 28 декабря по 8 января.

При этом для учеников первого класса предусмотрен дополнительный зимний «отпуск» с 5 по 11 февраля.

Свободно бегать по лужам и запускать кораблики в ручьи дети будут с 23 марта по 31 марта – 9 дней.

Новые летние каникулы 2020 года в каждой школе начнутся по своему графику, в зависимости от расписания экзаменов.

Кстати, первое сентября в этом году выпадает на воскресенье, поэтому торжественные линейки в школах пройдут в зависимости от решения администрации учебных заведений – 1 или 2 сентября.

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