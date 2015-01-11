На Южном Урале произошло землетрясение магнитудой 3.3.

Данные о подземных толчках зарегистрировал Казахстанский национальный центр данных, который входит в Международную систему мониторинга, включающую в себя сейсмические, инфразвуковые, радионуклидные и гидроакустические станции по всему миру.

Согласно карте сейсмических событий центра, 20 августа 2019 года на территории Южного Урала было зафиксировано землетрясение магнитудой mb=3.3. Интерактивный бюллетень указывает и точку на карте.

Два толчка с разницей в 2 часа были зарегистрированы под Магнитогорском, в районе сел Кужаново и Салаватово Абзелиловского района Башкортостана. Деревни находятся в горах, рядом с Башкирским природным заповедником.

Пока официальных заявлений от российских сейсмологов о событии, произошедшем 20 августа, не поступало. Но уже 21 августа в соседней Свердловской области, в шахте “Ново-Кальинская” в Североуральске, предварительно, в результате локального подземного землетрясения случилось обрушение горной породы. Под завал попал шахтер.

Ученые уже несколько месяцев говорят об усилении сейсмической активности на Урале. Последнее сильное землетрясение произошло в сентябре 2018 года в районе Катав-Ивановска Челябинской области. Его магнитуда составила 5.5.

Возмущения земной коры регистрируются все чаще. Эксперты полагают, что подземные толчки имеют тектоническое, природное происхождение. Причем, эпицентры очагов постепенно мигрируют. По прогнозам, сейсмическая активность в этой части России может продолжаться до двух лет.

Не исключено, что подземные толчки на Южном Урале стали отголоском последних землетрясений на территории Средней Азии. Ученые соседней республики их также зафиксировали. 19 августа землетрясение магнитудой mpv=4.0 произошло на границе Казахстана и Китая, а 22 августа – на территории Афганистана на глубине 19 километров магнитудой mb=5.5.

https://www.cheltv.ru/na-yuzhnom-urale-proizoshlo-zemletryasenie-magnitudoj-3-3/