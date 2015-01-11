Текслер: «Закрытые города — важная часть Южного Урала.»

"Здесь расположены успешные предприятия атомной отрасли с большим научным потенциалом и уникальными технологиями. И, конечно, главная ценность - люди! Хочу, чтобы гражданские разработки наших атомщиков были востребованы в регионе и служили жителям. Об этом вчера говорили в Озёрске и Снежинске.

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Сегодня социальная инфраструктура ЗАТО нуждается в обновлении. Есть планы, поработаем вместе с «Росатомом» и федеральным центром.

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Топ-3 проблем закрытых городов: дороги, медицина, ЖКХ. По каждой есть четкий план действий. Что-то успели сделать уже сейчас. Например, осенью увидим отдачу от дополнительных средств на дороги. А в Озёрске запустили стройку современной ледовой арены," - написал на своей страничке vkontakte врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.