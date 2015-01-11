Не за горами. Эксперты рассказали, какие вирусы придут в Россию этой зимой

Эксперты заявляют, что зимой 2019-2020 наиболее вероятно распространение двух видов гриппа, главным из которых станет грипп группы B.

По информации Всемирной организации здравоохранения, будущей зимой в российских регионах будут бушевать как минимум два вида вирусов: гриппы группы В и А.

Вирус типа B это тяжелое инфекционное заболевание. Относится к группе ОРВИ, но по степени тяжести рассматривается как отдельный недуг.

Вирус группы А (H1N1) и его подтип H3N2 получили в народе название «свиной». Грипп типа A смертельно опасен, стремительно распространяется и может вызывать настоящие эпидемии. Симптомами являются жар, лихорадка и высокая температура.

Вакцинацию от гриппа регулярно проводят осенью, в то время как сам вирус приходит ближе к зиме.

Известно, что на Урал уже доставили вакцину от гриппа, с конца августа начнут прививать всех желающих. Детям традиционно будут делать прививки бесплатно, с разрешения родителей, а взрослые смогут купить вакцину и привиться в поликлинике по месту жительства.

https://www.cheltv.ru/ne-za-gorami-eksperty-rasskazali-kakie-virusy-pridut-v-rossiyu-etoj-zimoj/