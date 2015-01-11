Выходные в Челябинской области будут теплыми

Предстоящие выходные, 24 и 25 августа, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах грозы, возможен град. В Челябинске синоптики дождей не обещают..

Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, в дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 18-23 градуса, на юге – до плюс 27 градусов. В воскресенье – плюс 19-24 градуса, на юге – до плюс 29 градусов. Ночью – плюс 10-15 градусов. Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду, отдельные порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба. В воскресенье оно понизится до 743 миллиметров ртутного столба.

По народному календарю 24 августа Евпатий Коловрат.

На Евпатия по обыкновению начинали стричь овец. По расчетам крестьян, барашки как раз успевали обрасти заново до наступления холодов. Да и людям состриженная шерсть была кстати: мастерицы пряли нитки и вязали теплые вещи к приближающейся зиме, а мастера изготавливали валенки.

Именины в этот день: Александр, Василий, Макар, Максим, Мария, Марк, Мартин, Федор.

В воскресенье, 25 августа, по народному календарю Фотя Поветенный.

На Фотю с утра примечали: если выпал иней, значит можно ждать хорошего урожая озимых на следующий год. Если в этот день было дождливо — не стоило надеяться на длинное бабье лето. А теплая и ясная погода предвещала множество белых грибов в лесах.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Виссарион, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Памфил, Петр, Савва, Сергей, Степан, Федор, Яков.

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