HeadHunter: четверть жителей Челябинской области недовольны своей работой

Портал HeadHunter спросил у южноуральцев, нравится ли им то, чем они занимаются на работе..

Ранее аналитики отмечали, что сменить место занятости хотели бы около половины опрошенных на сервисе жителей области. Некоторые из них высказали пожелание поменять сферу деятельности. По результатам последнего опроса HeadHunter, 18% южноуральцев отчасти недовольны своей работой, а 6% совершенно не устраивает существующее положение вещей.

Среди тех, кто хотел бы сменить место деятельности, больше всего администраторов, сотрудников индустрии спорта и красоты, работников добывающей отрасли. В основном довольны своей профессией люди, занятые в науке и образовании, закупках и IT, а также рабочие.

http://echochel.ru/news/headhunter-chetvert-zhitelej-chelyabinskoj-oblasti-nedovolny-svoej-rabotoj/