Ярда госпитализировали после боя с Ковалевым

Боксер Энтони Ярд госпитализирован после боя с южноуральцем Сергеем Ковалевым.

Напомним, главный бой 2019 года среди боксеров-профессионалов в полутяжелом весе состоялся в Челябинске в ночь на 25 августа на арене «Трактор». Уроженец Южного Урала, 36-летний Сергей Ковалев добыл 34-ю победу в карьере, одолев 28-летнего британца техническим нокаутом в 11-м раунде. Решающим стал удар левой в челюсть.

После боя соперник Ковалева пожаловался на свое самочувствие, его госпитализировали, сообщает РИА.Новости со ссылкой на свои источники.

Сергей Ковалев – действующий чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO. Родился 2 апреля 1983 года в Копейске. Карьеру профессионального боксера начал в 2009 году в США. Провел 38 боев, 3 из которых закончились поражением, и один – ничьей. Выступает под псевдонимом «Крашер» (Krusher). Проживает в США.

Энтони Ярд – британский профессиональный боксер, родился 13 августа 1991 года в Лондоне. В 2015 году дебютировал с победой нокаутом над Митчем Митчеллом. Провел 19 боев, впервые проиграл в Челябинске.

https://dostup1.ru/society/Yarda-gospitalizirovali-posle-boya-s-Kovalevym_119367.html