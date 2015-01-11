«Трактор» впервые в истории выиграл кубок Ромазана

В воскресенье, 25 августа, в заключительном матче за кубок имени Ромазана встретились команды из Челябинской области – южноуральское дерби закончилось со счетом 2:1 в пользу хоккеистов «Трактора».
В первом периоде счет открыл нападающий «Металлурга» Роман Любимов (10:03). Лукаш Седлак забросил ответную шайбу на 15-й минуте и команды ушли на перерыв при равном счете. Во второй двадцатиминутке заброшенных шайб не было. В начале третьего периода «черно-белые» реализовали большинство – гол на счету Сергея Конькова (42:02, 5х4). «Металлург» обрушил град атак на ворота челябинцев в концовке, но сравнять счет не смог.
Таким образом, «Трактор» впервые в своей истории выиграл кубок Рамазана.
Челябинцы провели девять встреч на предсезонных турнирах и одержали восемь побед, а теперь будут готовиться к старту чемпионата КХЛ.
Напомним, что регулярный сезон КХЛ команды начнут на своих домашних площадках – 2 сентября «Трактор» сыграет с «Витязем» из Московской области, а «Металлург» примет СКА из Санкт-Петербурга.
https://dostup1.ru/society/Traktor-vpervye-v-istorii-vyigral-kubok-Romazana_119370.html
Ключевые теги: мемориал Ромазана, хоккей, хк Трактор.
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