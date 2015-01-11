На Южном Урале грядет массовая проверка рекламы дипломов и курсовых работ

В канун учебного года Челябинское УФАС анонсировало массовую проверку рекламы дипломов, курсовых работ и диссертаций.

В ведомстве напомнили, что законом запрещено рекламировать услуги по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ; научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций); иных работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения обучающимися промежуточной или итоговой аттестации.

Ответственность за нарушение предусмотрена как для рекламодателя, так и для рекламораспространителя. За это правонарушение гражданам грозит штраф от 2 до 2,5 тыс. рублей, должностным лицам – от 4 до 20 тыс. рублей, юридическим – от 100 до 500 тыс. рублей.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-gryadet-massovaya-proverka-reklamy-diplomov-i-kursovyh-rabot_119395.html