Сотрудниками ОГИБДД проводится проверка по факту ДТП

23 августа 2019 года в Озерске, около 19 часов 00 минут, водитель, управляя автомобилем марки «Инфинити», при выезде с прилегающей территории дома №65 по ул. Дзержинского, не предоставила преимущества в движении автомобилю марки «Лада - 21140», двигавшемуся в прямом направлении, и совершила столкновение с ним.

В результате данного дорожно-транспортного происшествия есть пострадавшие.

Согласно данным административной практики ОГИБДД ранее водители транспортных средств привлекались за нарушения Правил дорожного движения: водитель автомобиля «Инфинити» привлекался ранее за нарушения скоростного режима, а водитель автомобиля «Лада - 21140», имеющий водительский стаж всего 4 месяца, ранее неоднократно привлекался за грубые нарушения Правил дорожного движения (управление транспортным средством водителем, не имеющим водительского удостоверения).

В данный момент по факту данного дорожно – транспортного происшествия сотрудниками ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск проводится проверка.

Начальник ОГИБДД А.В. Поцелуйко