Озерчане прокатились в «Зеленой карете»

Озерчане Николай Чернышев и Александр Кукушкин были замечены на «Зеленой карете». Замечены и отмечены.

Но обо всем по порядку.

В августе состоялся юбилейный (тридцатый!) фестиваль «Зеленая Карета».

В этом году гостей и участников фестиваля было насчитано 650 человек, (а с приезжающими, то есть не ночующими в палатках, эта цифра допрыгнула до 800).

Наиболее любознательные любители статистики насчитали на парковках 170 автомобилей.

Творческий конкурс фестиваля «Зеленая карета-2019». Победители.

Количество участников основного конкурса 35

Количество участников конкурсного концерта 23

Лауреатов 5 Дипломантов 7

Группа прослушивания (отбора): Татьяна Следнева, Олег Полухин – старожилы фестиваля.

Состав жюри:

Юрий Карпов / Самара / автор песен (председатель жюри)

Олег Полухин / Каменск-Уральский / старожил фестиваля (группа прослушивания),

Ксения Кузнецова / Москва (специалист по вокалу),

Лев Кузнецов / Москва (музыкант),

Ирина Генцель / Каменск-Уральский, старожил фестиваля (председатель ОК фестиваля).

Победители творческого конкурса

Номинация «Ансамбль/Дуэт»:

– Группа Михаила Киндрася (Березовский) – Лауреат

– Сергей Копытов и Борис Штрикман (Екатеринбург) – Дипломант

– Николай Чернышов и Ирина Гальчина (Озёрск) – Дипломант

Номинация «Исполнитель»:

– Наталья Волкова (Трёхгорный) – Дипломант

– Светлана Домрачева (Полевской) – Дипломант

– Кира Лукманова (Екатеринбург) – Специальный приз «За артистизм»

Номинация «Поэт»:

– Ника Кричевцова (Екатеринбург) – Лауреат

– Александр Кукушкин (Озёрск) – Дипломант

Номинация «Автор»:

– Перов Дмитрий (Нижний Тагил) – Лауреат + Приз зрительских симпатий

– Иван Чудиновских в дуэте с М.Чудиновских (Екатеринбург) – Лауреат

– Сергей Мячиков (Тюмень) – Лауреат

– Алексей Галев (Нижний Тагил) – Дипломант

– Роман Гооге (Екатеринбург) – Дипломант

Детский конкурс фестиваля авторской песни «Зеленая карета-2019».

Состав жюри:

Сергеева Оксана (директор МАУК «СКЦ»), Беляева Елена (специалист Управления культуры г. Каменска-Уральского), Ксения Кузнецова, (преподаватель по вокалу, почетный гост фестиваля)

Александр Волынцев