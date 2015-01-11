Озерчане прокатились в «Зеленой карете»

Озерчане Николай Чернышев и Александр Кукушкин были замечены на «Зеленой карете». Замечены и отмечены.
Но обо всем по порядку.
В августе состоялся юбилейный (тридцатый!) фестиваль «Зеленая Карета».
В этом году гостей и участников фестиваля было насчитано 650 человек, (а с приезжающими, то есть не ночующими в палатках, эта цифра допрыгнула до 800).
Наиболее любознательные любители статистики насчитали на парковках 170 автомобилей.
Творческий конкурс фестиваля «Зеленая карета-2019». Победители.
Количество участников основного конкурса 35
Количество участников конкурсного концерта 23
Лауреатов 5 Дипломантов 7
Группа прослушивания (отбора): Татьяна Следнева, Олег Полухин – старожилы фестиваля.
Состав жюри:
Юрий Карпов / Самара / автор песен (председатель жюри)
Олег Полухин / Каменск-Уральский / старожил фестиваля (группа прослушивания),
Ксения Кузнецова / Москва (специалист по вокалу),
Лев Кузнецов / Москва (музыкант),
Ирина Генцель / Каменск-Уральский, старожил фестиваля (председатель ОК фестиваля).
Победители творческого конкурса
Номинация «Ансамбль/Дуэт»:
– Группа Михаила Киндрася (Березовский) – Лауреат
– Сергей Копытов и Борис Штрикман (Екатеринбург) – Дипломант
– Николай Чернышов и Ирина Гальчина (Озёрск) – Дипломант
Номинация «Исполнитель»:
– Наталья Волкова (Трёхгорный) – Дипломант
– Светлана Домрачева (Полевской) – Дипломант
– Кира Лукманова (Екатеринбург) – Специальный приз «За артистизм»
Номинация «Поэт»:
– Ника Кричевцова (Екатеринбург) – Лауреат
– Александр Кукушкин (Озёрск) – Дипломант
Номинация «Автор»:
– Перов Дмитрий (Нижний Тагил) – Лауреат + Приз зрительских симпатий
– Иван Чудиновских в дуэте с М.Чудиновских (Екатеринбург) – Лауреат
– Сергей Мячиков (Тюмень) – Лауреат
– Алексей Галев (Нижний Тагил) – Дипломант
– Роман Гооге (Екатеринбург) – Дипломант
Детский конкурс фестиваля авторской песни «Зеленая карета-2019».
Состав жюри:
Сергеева Оксана (директор МАУК «СКЦ»), Беляева Елена (специалист Управления культуры г. Каменска-Уральского), Ксения Кузнецова, (преподаватель по вокалу, почетный гост фестиваля)
Александр Волынцев